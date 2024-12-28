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الاحزاب اليمنية تعلن موقفها من الدعم السعودي - أخبار كلمتك

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الاحزاب اليمنية تعلن موقفها من الدعم السعودي - أخبار كلمتك

الاحزاب اليمنية تعلن موقفها من الدعم السعودي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:57 مساءً - كلمتك/خاص:

بيان شكر وتقدير

بسم الله الرحمن الرحيم

تعبر الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الموقعة على هذا البيان، عن خالص امتنانها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفها الداعمة للشعب اليمني في مختلف المجالات.

إن تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، إلى جانب دفعة إضافية لدعم الموازنة العامة، يُبرز وقوف المملكة المستمر إلى جانب اليمن في هذه المرحلة الحرجة.

وتؤكد الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أن هذا الدعم يعكس المواقف الأصيلة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وحرصهما على دعم الشعب اليمني في كل الظروف. بهدف تعزيز قدرة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات موظفي الدولة، والحد من تدهور سعر العملة الوطنية، إلى تمكينها من تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد ونفقات التشغيل والأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء، تمثل هذه الجهود خطوات حقيقية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

كما تثمن الأحزاب المكونات السياسية اليمنية الجهود المميزة التي يبذلها الفريق المكلف بالملف اليمني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، فضلاً عن الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية في تحسين حياة اليمنيين من خلال مشاريعها المتواصلة في مجالات إعادة الإعمار وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الخدمات الأساسية.

ختاماً، نجدد شكرنا للمملكة العربية السعودية، ونؤكد أن هذا الدعم الأخوي يعكس عمق العلاقات الراسخة بين الشعبين، ويعزز آمال اليمنيين في مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

التاريخ: 27 ديسمبر 2024
صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية:
المؤتمر الشعبي العام
التجمع اليمني للاصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني 
المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
حزب الرشاد اليمني
حركة النهضة للتغيير السلمي
حزب التضامن الوطني
الحراك الثوري الجنوبي
حزب التجمع الوحدوي اليمني 
حزب السلم والتنمية
حزب البعث العربي الاشتراكي
مجلس حضرموت الوطني
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
مجلس شبوة الوطني
الحزب الجمهوري

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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