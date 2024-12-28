الاحزاب اليمنية تعلن موقفها من الدعم السعودي - أخبار كلمتك

بيان شكر وتقدير

بسم الله الرحمن الرحيم

تعبر الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الموقعة على هذا البيان، عن خالص امتنانها وتقديرها للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفها الداعمة للشعب اليمني في مختلف المجالات.

إن تقديم وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني، إلى جانب دفعة إضافية لدعم الموازنة العامة، يُبرز وقوف المملكة المستمر إلى جانب اليمن في هذه المرحلة الحرجة.

وتؤكد الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أن هذا الدعم يعكس المواقف الأصيلة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وحرصهما على دعم الشعب اليمني في كل الظروف. بهدف تعزيز قدرة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات موظفي الدولة، والحد من تدهور سعر العملة الوطنية، إلى تمكينها من تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية ومكافحة الفساد ونفقات التشغيل والأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء، تمثل هذه الجهود خطوات حقيقية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

كما تثمن الأحزاب المكونات السياسية اليمنية الجهود المميزة التي يبذلها الفريق المكلف بالملف اليمني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، فضلاً عن الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات السعودية الإنمائية والإنسانية في تحسين حياة اليمنيين من خلال مشاريعها المتواصلة في مجالات إعادة الإعمار وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الخدمات الأساسية.

ختاماً، نجدد شكرنا للمملكة العربية السعودية، ونؤكد أن هذا الدعم الأخوي يعكس عمق العلاقات الراسخة بين الشعبين، ويعزز آمال اليمنيين في مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

التاريخ: 27 ديسمبر 2024

صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية:

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للاصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني

المكتب السياسي للمقاومة الوطنية

حزب الرشاد اليمني

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب التضامن الوطني

الحراك الثوري الجنوبي

حزب التجمع الوحدوي اليمني

حزب السلم والتنمية

حزب البعث العربي الاشتراكي

مجلس حضرموت الوطني

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي

مجلس شبوة الوطني

الحزب الجمهوري