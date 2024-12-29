تأهيل متطوعي الصحة المجتمعية في عدن وبناء قدراتهم حول التوعية بحملة التطعيم في اليمن - أخبار كلمتك

نفذت منظمة "انتر سوس"، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأحد، دورة تدريبية لتأهيل متطوعي ومتطوعات الصحة المجتمعية في مديريات العاصمة المؤقتة عدن وبناء قدراتهم حول التوعية بحملة التطعيم في اليمن، بتمويل مؤسسة بيل ومليندا جيتس الإنسانية بالتنسيق مع المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.

وشارك في التدريب الذي يستمر ليومين 16 متدربًا ومتدربة من مديريتي دارسعد والبريقة، بالإضافة إلى متدربين من المؤسسة الحديثة، حيث تم خلالها مناقشة نتائج المسح الذي شمل مديريتي "دار سعد" و"البريقة" في محافظة عدن.

وتهدف الدورة التدريبية إلى بناء قدرات المتطوعين والمتطوعات الصحيين في مجال التثقيف الصحي حول أهمية لقاحات الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية ومنها مرض الكوليرا وشلل الأطفال، ورفع وعيهم حول الأمراض والأوبئة واكتساب الخبرات والمهارات العالية، ورفع قدراتهم في مهارات الإقناع والتثقيف الصحي في مجتمعاتهم.

تأتي هذه الدورة ضمن الجهود المبذولة لتحسين معدلات التحصين وضمان صحة الأطفال في المناطق المستهدفة.

وفي كلمتها خلال تدشين الدورة، أكدت د. إشراق السباعي على أهمية هذه الدورة التدريبية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات الذين كان دورهم بارزاً في تعزيز الوعي الصحي، ونشر الرسائل الصحية الصحيحة بين الناس وتحفيز المجتمع لتلقيح أبناءهم، مشددةً على ضرورة تطبيق مخرجاتها على أرض الواقع.

وأكد د. عارف محمد الحوشبي مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني على أهمية الدور المناط بالمتطوعين في توعية المجتمع والعمل على تعزيز المفاهيم الإيجابية تجاه مرض الكوليرا ومرض شلل الأطفال وبقية أمراض الطفولة القاتلة...

مشيرًا إلى أن وزارة الصحة العامة حريصة على العمل مع شركاء المجتمع كفريق عمل واحد لخدمة المجتمع وتوعيته.. مشدداً على ضرورة الأخذ بالإجراءات الإحترازية لتعزيز السلوكيات الصحية المانعة لانتشار الأمراض في المجتمع.

داعياً المشاركين للإستفادة القصوى من الدورة وعكس مخرجاتها في الواقع العملي، وإيصال الرسالة التوعوية والتثقيفية السليمة والمعززة لدور عمل التحصين الصحي.

من جانبه، أوضح د. عبدالعزيز الحالمي، مدير مشروع التحصين في منظمة "انترسوس"، أن المشروع بدأ في مارس 2024 وسيستمر حتى فبراير 2025، ويهدف إلى رفع الوعي بأهمية التحصين.

كما أن المسح الميداني شمل حوالي 600 أسرة في المديريات المستهدفة بمحافظتي عدن وتعز، بهدف تحديد أسباب امتناع بعض الأسر عن تطعيم أطفالها.

تأتي هذه الدورة ضمن الجهود المبذولة لتحسين معدلات التحصين وضمان صحة الأطفال في المناطق المستهدفة.