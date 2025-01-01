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بعد ساحل العاج، السنغال تعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في 2025 - أخبار كلمتك

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بعد ساحل العاج، السنغال تعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في 2025 - أخبار كلمتك

بعد ساحل العاج، السنغال تعلن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 08:20 صباحاً - كشف الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، عن عزم بلاده إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025. 

وقال ديوماي فاي، في كلمة، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، إن "السنغال ستنهي الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها في عام 2025".

وأضاف: "لقد وجهت وزير القوات المسلحة باقتراح مبدأ جديد للتعاون في مسائل الدفاع والأمن مع جميع الأصدقاء كشركاء استراتيجيين".

وفي السياق، أعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أن بلاده ستتسلم القاعدة العسكرية الفرنسية الموجودة في العاصمة أبيدجان خلال يناير الحالي.

وقال واتارا في خطاب بمناسبة السنة الميلادية الجديدة: "القاعدة العسكرية الفرنسية في أبيدجان (بيما 43) سيتم تسليمها إلى القوات المسلحة لبلدنا اعتبارًا من يناير 2025".

وأضاف أن "القاعدة العسكرية الفرنسية سابقًا سيتم تسميتها باسم الجنرال واتارا دوماس داكوين، أول رئيس للأركان في الجيش".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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