عاجل:ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء بعدن عقب هذا الامر(محزن) - أخبار كلمتك

عاجل:ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء بعدن عقب هذا الامر(محزن) - أخبار كلمتك

رسالة ساكا لجماهير آرسنال بعد الجراحة - أخبار كلمتك

رسالة ساكا لجماهير آرسنال بعد الجراحة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - الثور: ستحصل على المزيد من المال.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - الثور: ستحصل على المزيد من المال.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - أخبار كلمتك

اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الأنفاق تنظم ورشة بالاسكندرية حول الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

الأنفاق تنظم ورشة بالاسكندرية حول الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين إلى مستشفيات غزة لكشف أكاذيب الاحتلال - أخبار كلمتك

حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين إلى مستشفيات غزة لكشف أكاذيب الاحتلال - أخبار كلمتك

هدف لاعب الأهلي الأفضل بالجولة السادسة للدوري (فيديو) - أخبار كلمتك

هدف لاعب الأهلي الأفضل بالجولة السادسة للدوري (فيديو) - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، حكام مباريات غد الأحد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، حكام مباريات غد الأحد في الدوري المصري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الحو ثيين يتوعدون باستهداف القيادة الامريكية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحو ثيين يتوعدون باستهداف القيادة الامريكية - أخبار كلمتك

الحو ثيين يتوعدون باستهداف القيادة الامريكية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:37 مساءً - كلمتك/خاص:

زعم قيادي بجماعة الحوثيين باستهداف القيادة الامريكية

وقال محمد البخيتي:‏نحن لا نخشى إلا الله ونسأله ان لا يتوفانا إلا شهداء، ونقول لأمريكا وبريطاني وكيانهم بأننا نمتلك القدرة والجرأة على الرد بالمثل.
واضاف:سنستهدف قياداتكم العسكرية والسياسية ولدينا بنك واسع من الاهداف، والكرة في ملعبكم

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

عاجل:ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء بعدن عقب هذا الامر(محزن) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق