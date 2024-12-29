تعرف على موعد مباراة الزمالك في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة فريق نادي الزمالك بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر

موعد مباراة الزمالك بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر



وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الساعة الثانية والنصف عصر يوم الخميس الموافق التاسع من يناير المقبل، موعدًا لانطلاق مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك والفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة على ستاد القاهرة.

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد مواعيد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2024 /2025.

مواعيد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2024/2025

مواعيد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2024/2025

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت امس بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة

بتروجيت × المقاولون العرب

إنبي × حرس الحدود

الإسماعيلي × طنطا

غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام ×

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا

طلائع الجيش × الأولمبي

الجونة × القناة

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

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