إعلام إسرائيلي: مسؤولون عسكريون أبلغوا المستوى السياسي بضرورة وقف الحرب بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:00 صباحاً - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مسؤولين أمنيين وعسكريين أبلغوا المستوى السياسي بضرورة وقف الحرب مؤقتا في غزة وفورا لإعادة المخطوفين.

مطالب عسكرية في إسرائيل لوقف الحرب في غزة

وأضافت القناة العبرية: "المسؤولون أكدوا ضرورة وقف الحرب مؤقتا لإعادة المخطوفين دون الإضرار بالقدرة على استئنافها لاحقا".

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اجتماع وزاري إسرائيلي يناقش ما بعد الحرب بغزة

ومن جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن وزراء إسرائيليين يعقدون اجتماعا غدا بحضور وزير الدفاع بشأن اليوم التالي للحرب في غزة.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن اجتماع الغد سيناقش إيجاد بديل لحكم حماس بغزة في ظل غياب نتنياهو كونه في المستشفى.

وأوضحت يديعوت احرونوت أن الوزراء سيبحثون مسألة المساعدات الإنسانية بغزة وتبديل حكم حماس في مسعى للتقدم بالصفقة.

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