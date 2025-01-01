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اعتقال 330 شخصًا في ألمانيا بسبب احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

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اعتقال 330 شخصًا في ألمانيا بسبب احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

اعتقال 330 شخصًا في ألمانيا بسبب احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:00 صباحاً - اعتقلت الشرطة الألمانية نحو 330 شخصًا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في شوارع العاصمة برلين، وذلك على خلفية استخدام العديد منهم الألعاب النارية بشكل خطير، حسبما ذكرت الشرطة، الأربعاء، فيما اعتبره المسؤولون نجاحًا أمنيًّا.

انتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية

وقالت الشرطة إنه على الرغم من الاعتقالات، فإن الليلة كانت ناجحة بشكل عام بالنسبة للمدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة: إن معظم الاعتقالات تتعلق بانتهاكات القوانين المتعلقة باستخدام الألعاب النارية أو الأسلحة.

 الألعاب النارية محظور إطلاقها في شوارع معينة

تجدر الإشارة إلى أن الألعاب النارية محظور إطلاقها في شوارع معينة ولا يُسمح بإشعالها في برلين إلا في ليلة رأس السنة من الساعة السادسة مساء حتى صباح رأس السنة في الساعة السابعة صباحا (التوقيت المحلي).

وأصيب 13 فرد شرطة خلال الليل، وخضع أحدهم لعملية جراحية بعد أن أصيب على الأرجح بألعاب نارية غير مرخصة، حسبما ذكرت الشرطة.

نشر نحو 4 لاف فرد شرطة في سيارات دورية

وتم نشر نحو 4 لاف فرد شرطة في سيارات دورية أو في الشوارع لتأمين الاحتفالات بالعاصمة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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