صقيع وأمطار والعظمى بالقاهرة 19.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:06 صباحاً - الطقس اليوم.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، الأربعاء 1 يناير، أول أيام السنة الجديدة، مشيرة إلى أن هناك موجة باردة على جميع الأنحاء.

حالة الطقس في أول أيام السنة

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس في أول أيام العام الجديد، مشيرة إلى استمرار انخفاض في درجات الحرارة على كافة محافظات مصر، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأشارت الهيئة إلى سبب انخفاض درجات الحرارة بهذا المعدل، وهو تأثر المحافظات بمنخفض جوى متعمق في طبقات الجو العليا ضرب البلاد في الأيام الماضية، يعمل على خفض درجات الحرارة عن معدلها، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس الآن

وبشأن حالة الطقس الآن، أشارت الهيئة إلى انحسار فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتعد المحافظات الساحلية هي الأكثر شعور بحالة الطقس البادرة ودرجات الحرارة المنخفضة، عن المحافظات الداخلية، كما أنها الأكثر عرضة لسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة.

حالة الطقس في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن توقعات طقس أول أيام السنة الجديدة، أنه سيسود طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب الانحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية، لذلك نصحت الأرصاد بضرورة توخى الحذر أثناء النزول في فترات الليل.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 18 11 العاصمة الإدارية 18 09 6 أكتوبر 19 09 بنها 18 11 دمنهور 18 11 وادي النطرون 19 10 كفر الشيخ 18 10 المنصورة 17 11 الزقازيق 18 11 شبين الكوم 18 10 طنطا 17 09 دمياط 18 10 بورسعيد 17 11 الإسماعيلية 18 09 السويس 17 09 العريش 18 07 رفح 17 07 رأس سدر 21 09 نخل 16 02 كاترين 10 - 01 الطور 18 09 طابا 17 06 شرم الشيخ 20 13 الإسكندرية 18 11 العلمين 17 10 مطروح 18 10 السلوم 17 11 سيوة 17 04 رأس غارب 20 11 الغردقة 21 12 سفاجا 20 12 مرسى علم 21 13 شلاتين 24 14 حلايب 22 15 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 22 16 الفيوم 18 08 بني سويف 17 07 المنيا 18 06 أسيوط 17 06 سوهاج 19 08 قنا 21 10 الأقصر 21 09 أسوان 20 09 الوادي الجديد 19 07 أبو سمبل 20 10