جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:50 صباحاً - انطلاقا من مشاركة الجامعة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، قامت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بتنظيم قوافل طبية توعوية وذلك بمناطق الإسكان الاجتماعي ب (٢٩٠) فدان بمدينة ١٥ مايو, بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

وتمت تحت إشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بالتعاون مع الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان، الدكتور ناصر حمزاوي مدير عام مستشفى الطلبة بجامعة حلوان والدكتورة ميادة حازم مدير مشروع القوافل الطبية التوعوية.

جامعة حلوان تقدم خدمات طبية متكاملة

تم تقديم خدمات طبية متكاملة على مدار يومين من خلال قوافل طبية شملت جانبين رئيسيين: الخدمات العلاجية والتوعية الصحية.

في الجانب العلاجي، تم تخصيص خمس عيادات طبية استقبلت ١٢٥٠ مريضًا موزعين كالتالي:

- عيادة الأطفال: ٢٩٤ مريضًا

- عيادة الباطنة: ٢٥٧ مريضًا

- عيادة الجلدية: ٢٤٧ مريضًا

- عيادة الأنف والأذن: ٢٤١ مريضًا

- عيادة العظام: ٢١١ مريضًا

وتم تزويد القوافل بصيدلية متكاملة لصرف الأدوية اللازمة للمرضى مباشرة بعد الكشف الطبي.

أما في جانب التوعية الصحية، فقد تضمنت القوافل ندوات تثقيفية متخصصة تناولت:

- صحة المرأة والصحة الإنجابية

- التعامل مع الأمراض المزمنة (السكري، ضغط الدم، أمراض القلب)

- رعاية مرضى الأورام

- مخاطر تعاطي المخدرات وطرق علاج الإدمان

يذكر أنه تم خلال العام الجامعي السابق تم تنظيم ستة قوافل طبية للمناطق الأكثر احتياجا للبيئة المحيطة بالجامعة من خلال إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

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