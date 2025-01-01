رابطة الأندية الإسبانية تصدم برشلونة بشأن داني أولمو - أخبار كلمتك

رابطة الأندية الإسبانية تصدم برشلونة بشأن داني أولمو - أخبار كلمتك

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية" ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية" ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يسلم 9 رخص ذهبية لعدد من المشروعات الاستراتيجية - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يسلم 9 رخص ذهبية لعدد من المشروعات الاستراتيجية - أخبار كلمتك

نعيم قاسم: حزب الله استعاد عافيته - أخبار كلمتك

نعيم قاسم: حزب الله استعاد عافيته - أخبار كلمتك

محاولة لاختراق الحدود الأردنية وبيان هام للجيش - أخبار كلمتك

محاولة لاختراق الحدود الأردنية وبيان هام للجيش - أخبار كلمتك

فقدان 20 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا - أخبار كلمتك

فقدان 20 مهاجرًا غير شرعي بعد غرق قارب قبالة سواحل إيطاليا - أخبار كلمتك

قوات امنية تحاول اقتحام منزل مدير عام في عدن - أخبار كلمتك

قوات امنية تحاول اقتحام منزل مدير عام في عدن - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يرفع دعوى تعويض بقيمة 250 مليون دولار ضد نيويورك تايمز - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يرفع دعوى تعويض بقيمة 250 مليون دولار ضد نيويورك تايمز - أخبار كلمتك

الأزهر: مبادرة حفظ القرآن «أونلاين» لأبناء المصريين بالخارج تهدف ‏لتأصيل الهوية الإسلامية - أخبار كلمتك

الأزهر: مبادرة حفظ القرآن «أونلاين» لأبناء المصريين بالخارج تهدف ‏لتأصيل الهوية الإسلامية - أخبار كلمتك

شتاء دافئ.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» يناير 2025 - أخبار كلمتك

شتاء دافئ.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«الزراعة» تنجح في استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«الزراعة» تنجح في استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم - أخبار كلمتك

«الزراعة» تنجح في استنباط 8 أصناف جديدة من تقاوي الطماطم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:06 صباحاً - أعلنت وزارة الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح البرنامج القومي لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، في استنباط 8 أصناف مصرية جديدة من تقاوي محصول الطماطم.

واطلع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على نماذج إنتاج الأصناف الجديدة، والتي تم استنباطها من خلال مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث البساتين والبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص.

وتمتاز الأصناف الجديدة المتميزة والتي تم الانتهاء من تقييمها، واختيارها من بين 15 صنف، ذات الثمار البلحية والكروية، والمناسبة للأذواق المختلفة للمستهلكين بإنتاجيتها العالية، حيث تتراوح بين 35 و 40 طن للفدان، فضلا عن مقاومتها للأمراض والآفات، وملائمتها للظروف المناخية، حيث يجرى حاليا الانتهاء من تسجيل صنفين مميزين منهم، وإنهاء باقي إجراءات التقييم الواسعة للأصناف الستة الأخرى.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الباحثين والعاملين في البرنامج، حيث طالبهم بالمزيد من الجهد في سبيل التوسع في استنباط أصناف جديدة من محاصيل أخرى للخضر، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير البذور والتقاوي المصرية للمزارعين بأسعار مناسبة.

وأكد فاروق على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ودمجها في جهود التنمية الزراعية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، لافتا إلى أن الوزارة ومراكزها البحثية ستقدم كافة التيسيرات لهم من أجل إنجاج البرنامج، تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التوسع في إكثار الأصناف والهجن الجديدة، وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة، وتشجيعهم على زراعتها.

اقرأ أيضاً
وزيرا الصحة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول لنقل تكنولوجيا اللقاحات والمستحضرات البيطرية

محافظ المنيا يتلقى تقريرًا حول جهود مديرية الزراعة خلال عام 2024

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق