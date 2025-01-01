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الرياضة - 11:06 - الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:06 - الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:06 صباحاً - كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد مع بداية العام الجديد 2025.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيكون هناك تحسن كبير في الأحوال الجوية مع بداية العام، مقارنة بما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية.

وأشارت منار غانم، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال أوقات النهار، خاصة في المحافظات الداخلية، فضلا عن عدم وجود أي سحب مؤثرة لسقوط أمطار.

ولفتت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تعود قيم درجات الحرارة إلى طبيعتها خلال فترة النهار، حيث أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 19 مئوية، وستصل مع بداية الأسبوع المقبل يوم السبت إلى 22 درجة مئوية، مؤكدةً الطقس سيكون مشمس ومستقر نهارًا.

واستطردت منار غانم: درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 11 إلى 12 درجة مئوية خلال فترات الليل المتأخر، في حين من الممكن أن تصل إلى 10 درجات في بعض المحافظات الأخرى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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