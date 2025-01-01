محمد سعد يحتفل بالعرض الخاص لـ«الدشاش» الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:55 صباحاً - يحتفل الفنان محمد سعد وفريق وأبطال فيلمه الجديد الدشاش بإطلاق العرض الخاص والأول للفيلم بدور السينما مساء اليوم 1 يناير بإحدى سينمات السادس من أكتوبر.

فيلم الدشاش

فيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وصدرت مؤخرًا الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم الدشاش بعنوان ”معلمة“ تأليف وغناء إسلام شيندي.

موعد طرح فيلم الدشاش بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في يوم 1 يناير 2025 بمصر و15 يناير فى الدول العربية ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

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