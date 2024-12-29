آخر تطورات علاقة بسمة وهبة بأزمة شاليمار الشربتلي والمخرج عمر زهران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - عاد اسم الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، إلى الواجهة من جديد بعد انتشار تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم مستخدمو هذه المواقع أنه يجمعها علاقة بالإعلامية بسمة وهبة، وجاء التسجيل ليُثير موجة من الجدل بعد أن دارت مشادة كلامية بين الشربتلي وبسمة وهبة، حيث كانت القضية الرئيسية لمحور هذه المشادة هي سرقة المجوهرات التي اتهمت فيها شاليمار الشربتلي المخرج عمر زهران.

علاقة بسمة وهبة بأزمة شاليمار الشربتلي وعمر زهران

بدأت علاقة بسمة وهبة بأزمة شاليمار وعمر زهران حينما خرجت بسمة في نهاية نوفمبر معلنة أنها حضرت كشاهد نفي أمام المحكمة، في الجلسة الأولى لمحاكمة المخرج عمر زهران في اتهامه بقضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وقالت بسمة حينها في تصريحات خاصة لكلمتك: إنها كشفت أمام المحكمة مدى علاقتها بالمخرج عمر زهران والتي تمتد لأكثر من 30 عامًا، وأنها تعلم جيدًا مدى أمانته وأخلاقه الراقية، كما أنه طوال عمره حسن السمعة بين زملائه داخل الوسط الفني والإعلامي، موضحة أن ذهابها إلى المحكمة آنذاك كان واجبًا وفرضا عليها.

وتابعت بسمة أنه كان لا بد من أن توضح أمام الجميع ما تعرفه عن المخرج عمر زهران، بالرغم من أن هناك خلافًا بينهما منذ ثلاث سنوات، لكن ذلك لم يمنعها من الإدلاء بشهادتها لكونها تعرفه جيدًا على المستوى المهني والشخصي.

وتابعت بسمة أنها تأثرت كثيرًا عندما شاهدت عمر زهران بالمحكمة، وتظهر عليه علامات الإرهاق خاصة أنه مصاب بمرضي السكري والقلب، كما أن تأثرها الأكبر يعود لكونه بريئًا من تلك التهم وهي تعلم ذلك، فكيف لها أن تشاهد شخصًا مظلومًا في هذا الموقف ولا تتأثر، لذلك لم تتمالك دموعها.

بسمة وهبة تخرج في لايف دفاعًا عن عمر زهران

وخرجت بسمة وهبة، عبر لايف، بثته خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” تتحدث فيه عن أزمة المخرج عمر زهران قائلة إن عمر زهران أستاذي ومعلمي، وأول مرة أقف فيها أمام الكاميرا كانت على يده.

وتابعت "لكن حصل خلاف بيني وبينه منذ ثلاث سنوات، ولما كنا بنشوف بعض مش بنسلم على بعض، وده لأسباب أرفض الحديث عنها ".

وقالت بسمة وهبة "معرفش مين شاليمار الشربتلي ولا عاوزة أعرفها، لكن أعرف عمر زهران، وهو أستاذي ومعلمي ومحبوب بشهادة الجميع، والناس كلها أجمعت على أنه بريء من تلك التهم".

وأضافت بسمة: “ناس كتير كلمتني من السعودية، بعد الأزمة وقالوا لي عمر زهران عمره ما يعمل كده، والموضوع كله خيانة أمانة، ومفيش حد فيكي يا مصر ولا برة مصر، يقول إن عمر زهران يعمل كده، لأنه صديق الناس وأنا أعرفه من 30 سنة ودخل بيتي وأنا اتعزمت عنده، وأنا بقول كده وإحنا بيننا خلاف " .

وكشفت “بسمة” تفاصيل العزومة القديمة لأسرتها في منزله قائلة:"عمر عزمني في البدرشين أنا وأمي وأخويا، ولما دخلت أتوضأ عنده، وبعد فترة قالي انتي مش ناسية عندي حاجة، طيب اتأكدي كده، وفعلًا بعدها قالي انتي غلبانة ورجعلي خاتم بتاعي نسيته عنده كان غالي أوي".

دعم مستمر لعمر زهران من بسمة وهبة

وفي ديسمبر دافعت الإعلامية بسمة وهبة مجددا عن المخرج عمر زهران، وفي بث مباشر عبر حسابها على موقع إنستجرام قالت بسمة وهبة باكية: عمر زهران دخل بيوت ناس كتير.. عرب ومصريين أغنياء جدا، لماذا أنت الوحيدة التي تتهمينه بالسرقة؟

وأضافت موجهة حديثها لزوجة خالد يوسف: لماذا فعلت كل هذا؟ اتركيه وحاله، وحلي مشاكلك بعيدا عنه.. لماذا هذا الانتقام؟

وتابعت: "أنا لا أعرف طعم النوم، لأن هناك شخصا مظلوما وهو أستاذي الذي قدمني في أول حلقة، أنا لا أتحمل أن أرى إنسانا مظلوما وأصمت.. عمر زهران هو أنبل إنسان في الدنيا، واستطردت باكية: لو هناك شخص يريد أن يموت عمر زهران فعمر مات.. عمر مات خلاص من جواه".

وفي ١٠ ديسمبر الجاري حرصت الإعلامية بسمة وهبة على الذهاب إلى محكمة الجيزة لحضور جلسة محاكمة المخرج عمر زهران ودعمه بتواجدها.

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