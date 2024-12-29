السيسي يوجه بتشجيع الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين موقف مصر بالمؤشرات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يوجه بتشجيع الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين موقف مصر بالمؤشرات العالمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول - أخبار كلمتك

مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسطر علي الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسطر علي الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية - أخبار كلمتك

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية - أخبار كلمتك

الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ - أخبار كلمتك

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ - أخبار كلمتك

الصناعة تعلن حزمة حوافز جديدة من البترول للمستثمرين لسداد مديونيات الغاز - أخبار كلمتك

الصناعة تعلن حزمة حوافز جديدة من البترول للمستثمرين لسداد مديونيات الغاز - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

جيمس جان يكشف سبب اختيار نيكولاس هولت لشخصية ليكس لوثر في فيلم Superman - أخبار كلمتك

جيمس جان يكشف سبب اختيار نيكولاس هولت لشخصية ليكس لوثر في فيلم Superman - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

قتلى وجرحى في انفجار بريف دمشق إثر قصف إسرائيلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قتلى وجرحى في انفجار بريف دمشق إثر قصف إسرائيلي - أخبار كلمتك

قتلى وجرحى في انفجار بريف دمشق إثر قصف إسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن عدد من القتلى والجرحى سقطوا بانفجار في مستودعات قرب مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، ورجحت مصادر سورية أن يكون الحادث ناجما عن قصف إسرائيلي.

قتلى وجرحى في انفجار بدمشق

ومن جانبه أعلن  المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارًا عنيفًا هز أحد مستودعات السلاح التي كانت تابعة لقوات النظام السابق قرب مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، يرجح أنه ناجم عن استهداف إسرائيلي، مما أدى لمقتل شخصين كحصيلة أولية، ودمار واسع في المستودع.

غارات إسرائيلية تستهدف سوريا 

ومن جانبها، أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلًا عن مصادرها بوقوع 5 قتلى وأضرار مادية جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمحلات تجارية في محيط مدينة عدرا الصناعية.

txt

نريد ود إسرائيل، حفاوة في تل أبيب بتصريحات ماهر مروان محافظ دمشق الجديد

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن الجيش السوري.

وتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية بذريعة تأمين حدوده.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

كوريا الشمالية تعلن عن أقوى استراتيجية رد تجاه أمريكا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق