مشاهير العرب - بإطلالة رومانسية.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في احتفالات الكريسماس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - ميرنا نور الدين.. خطفت الفنانة ميرنا نور الدين الأنظار حولها كعادتها خلال احتفالات الكريسماس، بعدما نشرت عددا من الصور عبر حسابها على إنستجرام في أحدث ظهور لها.

ميرنا نور الدين تخطف الأنظار من احتفالات الكريسماس

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين صورا لاحتفالات الكريسماس عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: «يُشرق».

وانهالت عليها التعليقات من قبل المتابعين والمعجبين وجاءت كالتالي: «قمر»، «حلويات رأس السنة»، «أبيض على الأبيض»، «الأجمل»، «حلوة».

آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين

جدير بالذكر أن الفنانة ميرنا نور الدين سوف تشارك في مسلسل فهد البطل الذي من المقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2025 ومسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وياسمين رئيس، ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل، حول رجل يأتي من الصعيد ويواجه تحديات كبيرة بعد دخوله السجن وخروجه منه، العمل مكون من 30 حلقة، ويقدم أحداثًا في إطار صعيدي شعبي، مع تسليط الضوء علي حياة البطل وصراعاته في هذا السياق.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

وكانت آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين، هو مشاركتها في مسلسل «الحشاشين» بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتدور أحداثه في القرن الحادي عشر، مستعرضا شخصية حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.