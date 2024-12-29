الثلاثاء. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية.. يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات، عن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الحالي.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد متاح أمام الطلاب لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 ديسمبر الجاري.

سرعة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وشددت الوزارة على الطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 حتى الآن، بضرورة التوجه والتسجيل قبل غلق الموقع الإلكتروني، موضحة أن استمارة الشهادة الإعدادية 2025 شرط أساسي لدخول الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وتابعت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الذين لم يسجلوا استمارة الامتحانات حتى الآن، الدخول على موقعها الإلكتروني الرسمي للتسجيل، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.

طريقة وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

الخطوة الثانية: يقوم الطالب بالضغط على «الخدمات الإلكترونية».

الخطوة الثالثة: اختيار منصة التسجيل لامتحانات الشهادة الإعدادية من القائمة الظاهرة أمامه.

الخطوة الرابعة: يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول.

الخطوة الخامسة: كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365، والرقم السري.

الخطوة السادسة: تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة، والتأكد من صحتها.

الخطوة السابعة: الضغط على تسجيل.

الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

أوراق استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة الشهادة الإعدادية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.