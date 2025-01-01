باستثمارات 2.5 مليون يورو.. تفاصيل أول خط لإعادة تدوير عبوات الكرتون (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:35 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (بطاقة 8000 طن سنويا.. افتتاح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة).



تفاصيل أول خط لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة

ووصلت استثمارات أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة إلى 2.5 مليون يورو بالتعاون بين “تتراباك” للمواد الغذائية و"يونيبورد" لإنتاج الورق المقوى.



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