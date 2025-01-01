الرقابة الصحية: اعتماد مستشفيات الهيئة دوليًا بنسبة نجاح 99% - أخبار كلمتك

الرقابة الصحية: اعتماد مستشفيات الهيئة دوليًا بنسبة نجاح 99% - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز شمال صنعاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز شمال صنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تعلن هذا الامر بشان مطار صنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تعلن هذا الامر بشان مطار صنعاء - أخبار كلمتك

بالصور .. إحتشاد العشرات في خور مكسر - أخبار كلمتك

بالصور .. إحتشاد العشرات في خور مكسر - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي: نأمل بأن يكون 2025 عامًا لاستعادة مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي: نأمل بأن يكون 2025 عامًا لاستعادة مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الفترة اللي فاتت».. طارق الشيخ يطرح أحدث أعماله الغنائية احتفالًا بـ 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الفترة اللي فاتت».. طارق الشيخ يطرح أحدث أعماله الغنائية احتفالًا بـ 2025 - أخبار كلمتك

وزارة العمل تعلن عن 3215 فرصة عمل جديدة للشباب في 8 محافظات | الشروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

وزارة العمل تعلن عن 3215 فرصة عمل جديدة للشباب في 8 محافظات | الشروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج - أخبار كلمتك

جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مع مطلع يناير.. الإيقاع بـ 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وبثوا «وقائع تعذيب» مزيفة على الإنترنت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مع مطلع يناير.. الإيقاع بـ 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وبثوا «وقائع تعذيب» مزيفة على الإنترنت - أخبار كلمتك

خلاف بين محمد نجاتي ومصطفى شعبان في حكيم باشا - أخبار كلمتك

خلاف بين محمد نجاتي ومصطفى شعبان في حكيم باشا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

18.7 مليار جنيه استثمارات "الكهرباء" لخدمة 42 مليون مشترك في 2024 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
18.7 مليار جنيه استثمارات "الكهرباء" لخدمة 42 مليون مشترك في 2024 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

18.7 مليار جنيه استثمارات "الكهرباء" لخدمة 42 مليون مشترك في 2024 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:35 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (18.7 مليار جنيه استثمارات القابضة للكهرباء لخدمة 42 مليون مشترك في 2024). 

استثمارات الشركة القابضة للكهرباء في 2024

واستعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2023 /2024، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بنحو 18.7 مليار جنيه، وعدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم نحو 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالي عدد المشتركين.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

لو مسافر.. اعرف مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق