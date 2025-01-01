حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد في توقعاتها عن طقس أول أيام السنة الجديدة، أنه سيسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الانحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

طقس أول أيام السنة

وبشأن طقس أول أيام السنة الجديدة، أشارت الأرصاد إلى تكوّن الشبورة المائية صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الأرصاد، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأكدت الأرصاد، أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وهو ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 18 11 العاصمة الإدارية 18 09 6 أكتوبر 19 09 بنها 18 11 دمنهور 18 11 وادي النطرون 19 10 كفر الشيخ 18 10 المنصورة 17 11 الزقازيق 18 11 شبين الكوم 18 10 طنطا 17 09 دمياط 18 10 بورسعيد 17 11 الإسماعيلية 18 09 السويس 17 09 العريش 18 07 رفح 17 07 رأس سدر 21 09 نخل 16 02 كاترين 10 - 01 الطور 18 09 طابا 17 06 شرم الشيخ 20 13 الإسكندرية 18 11 العلمين 17 10 مطروح 18 10 السلوم 17 11 سيوة 17 04 رأس غارب 20 11 الغردقة 21 12 سفاجا 20 12 مرسى علم 21 13 شلاتين 24 14 حلايب 22 15 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 22 16 الفيوم 18 08 بني سويف 17 07 المنيا 18 06 أسيوط 17 06 سوهاج 19 08 قنا 21 10 الأقصر 21 09 أسوان 20 09 الوادي الجديد 19 07 أبو سمبل 20 10