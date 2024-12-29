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الرياضة - 02:37 - عاجل| سمكة قرش تهاجم سائحين في مرسى علم.. ووزارة البيئة ترفع حالة الاستعداد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:37 - عاجل| سمكة قرش تهاجم سائحين في مرسى علم.. ووزارة البيئة ترفع حالة الاستعداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:37 - عاجل| سمكة قرش تهاجم سائحين في مرسى علم.. ووزارة البيئة ترفع حالة الاستعداد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسي علم، مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث.

وكانت وزارة البيئة، قد تلقت بلاغ بتعرض عدد 2 من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخرـ وتم إيداعهم مستشفى بورتو غالب.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن التعامل مع الحادث يتم في إطار الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، حيث سيتم اغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومان اعتبارا من غدا الأثنين وخاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من علي السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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