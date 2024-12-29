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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وجاء في البرقية: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد داعياً الله العلى القدير أن يكون عام رخاء ونماء لمصر وشعبها العظيم وأن يغمركم فيه بموفور الصحة والعافية، متمنياً لكم التوفيق والسداد في الخُطى نحو قيادة الوطن للغد المشرق».

وأضاف وزير الدفاع في البرقية: ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن، مجددين العهد للتضحية بالغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن واستقراره واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار، وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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