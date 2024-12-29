القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وجاء في البرقية: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد داعياً الله العلى القدير أن يكون عام رخاء ونماء لمصر وشعبها العظيم وأن يغمركم فيه بموفور الصحة والعافية، متمنياً لكم التوفيق والسداد في الخُطى نحو قيادة الوطن للغد المشرق».

وأضاف وزير الدفاع في البرقية: ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن، مجددين العهد للتضحية بالغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن واستقراره واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار، وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.