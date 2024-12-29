السيسي يوجه بتشجيع الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين موقف مصر بالمؤشرات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يوجه بتشجيع الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحسين موقف مصر بالمؤشرات العالمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول - أخبار كلمتك

مصر تعزي كوريا الجنوبية في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسطر علي الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

التعادل السلبي يسطر علي الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية - أخبار كلمتك

إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة مساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية - أخبار كلمتك

الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

الاستثمار: تدريب 1051 متدرب مصري و83 أجنبيًا خلال 2024 - أخبار كلمتك

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ - أخبار كلمتك

6 مطالب عاجلة من ذوي الهمم للحكومة بشأن سيارات المعاقين في الموانئ - أخبار كلمتك

الصناعة تعلن حزمة حوافز جديدة من البترول للمستثمرين لسداد مديونيات الغاز - أخبار كلمتك

الصناعة تعلن حزمة حوافز جديدة من البترول للمستثمرين لسداد مديونيات الغاز - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

جيمس جان يكشف سبب اختيار نيكولاس هولت لشخصية ليكس لوثر في فيلم Superman - أخبار كلمتك

جيمس جان يكشف سبب اختيار نيكولاس هولت لشخصية ليكس لوثر في فيلم Superman - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البلح والرمان في سوق العبور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البلح والرمان في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البلح والرمان في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، الموافق 29 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

<span style=
اسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

 وتستعرض «كلمتك» سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

<span style=
اسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 5 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيهًا.
<span style=
اسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 27 إلى 33 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح  سعر الفراولة من 20 إلى 35 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 9 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 60 جنيهًا.
<span style=
سعر الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ اليوم

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
<span style=
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الموز اليوم

  1. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق