مغادرة أول فوج من السوريين العائدين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، مغادرة أول فوج من السوريين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحرى، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والأردني، على متن العبارة «آيلة»، والذي يضم 40 شخصًا، حيث قامت شركة جيت الأردنية بنقلهم عبر أتوبيسات من أماكن إقامتهم بالقاهرة إلى الميناء.

وأكدت موانئ البحر الأحمر، أنه تم إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات وتم نقلهم من خلال الأتوبيسات إلى العبارة التي ستنقلهم إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم نقلهم إلى معبر جابر بين الجانبين الأردني والسوري، والعودة إلى ديارهم، وتأتى هذه العملية في إطار الجهود المشتركة بين مصر والأردن لتسهيل عودة الأشقاء السوريين إلى بلادهم مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان راحة وسلامة المسافرين خلال الرحلة.

وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على جميع الجهات المعنية بالميناء بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضمان راحة وسلامة العائدين، وتجهيز صالة السفر في ميناء نويبع بأحدث التجهيزات لاستقبال المسافرين وتيسير كافة الإجراءات لهم، مشيرا إلى أن الميناء قد تم تجهيزه بكافة الوسائل اللازمة لاستقبال المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم إلى ميناء العقبة الأردني.

وأضاف أن التنسيق مع السلطات الأردنية لضمان سلاسة الإجراءات، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون العربي وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات قد تم اتخاذها لضمان سلاسة عملية السفر وتقديم أفضل الخدمات للعائدين.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير التي أكدت ضرورة تقديم كافة التسهيلات للأشقاء السوريين خلال عودتهم إلى ديارهم، متمنيًا لهم الاستقرار والرخاء.

من جانبه أفاد عدنان العبادلة مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان راحة وسلامة المسافرين، من خلال تقديم خدمات النقل بأعلى معايير الأمان والراحة، حيث تم تجهيز العبارة «آيلة» بأحدث وسائل الراحة، كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سلاسة الإجراءات والتعامل مع المسافرين بكل احترام واحترافية.

وتم توفير وجبات غذائية للمغادرين خلال الرحلة، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصولهم إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم إلى الأراضي السورية بأمان.

تأتى هذه المبادرة في إطار حرص مصر على تقديم الدعم والمساندة لكافة الشعوب العربية الشقيقة، وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ودعم للأشقاء السوريين حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسلام وأمان.