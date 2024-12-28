فتحي بن لزرق يكشف تفاصيل صادمة لتعرض فتاة من عدن لامر خطير في السعودية - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق:عُرضت لي صباح اليوم قضية غريبة عجيبة ،شقيقتين لهما اخت عرض عليها وابن شقيقها فاعلي خير عمرة على حسابهم الى المملكة العربية السعودية .

واضاف:الى هنا والقصة سليمة لكن قبل سفرهم بيوم طلب منهم فاعل الخير هذا لا بارك الله فيك توصيل هدية صغيرة معهم بالباص الى احد اصدقائه في السعودية عبارة عن علب سمن وعسل وغيرها والحرمة رداً للجميل اخذت الهدية معها ولكن عند مرورها بالمنفذ السعودي تم اكتشاف ان الهدايا عبارة عن الالاف من الحبوب المخدرة بداخل علب السمن هذه والعسل .

واختتم:القي القبض على المرأة وصدر ضدها حكم بالسجن ١٥ عام ما اريد ايصاله عبر هذا المنشور اولاً التركيز على حجم الافكار الشيطانية التي لدى البعض والثاني تنبيه لكل مسافر ونحن تعبنا ونحن نصيح ياعالم لا تحملوا اي شيء معكم وانتم مسافرين الى اي دولة دون معرفتكم ماهيته.

لاتاخذ اي هدية مغلفة ، لاتقبل تحمل شيء بيدك من طرف شخص ماتعرفه، حياتك مستقبلك ممكن يضيع بشربة ماء بسبب حسن النية هذا .