اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:50 صباحاً - اصطدم قطار ركاب فائق السرعة بشاحنة إطفاء أمس السبت في فلوريدا عند نقطة تقاطع خطوط سكك حديدية مع طريق للسيارات، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء وما لا يقل عن اثني عشر راكبا من ركاب القطار، وفقا لما ذكرته السلطات الأمريكية.

ووقع الحادث في وسط مدينة ديلراي بيتش المزدحمة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام.

At least 15 people were injured after a Brightline train collided with a Delray Beach Fire Rescue truck on Saturday morning, city officials said.



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— ABC News (@ABC)



وذكرت صحيفة "ذا صن سنتينل" أن قطار "برايت لاين" السريع توقف على القضبان، وتعرضت مقدمته لأضرار جسيمة على بعد مبنى واحد تقريبا من شاحنة الإطفاء، بينما تمزق سُلّم الشاحنة وتناثر على العشب على بعد عدة أمتار.

وأفاد مات ساراسيني من شرطة المرور في ديلراي بيتش بأن ثلاثة من رجال الإطفاء وعدد من ركاب قطار "برايت لاين" أُصيبوا في الحادث.

وأضاف أن رجال الإطفاء كانوا في وعيهم عند نقلهم إلى مستشفى محلي، ولم تتوفر معلومات فورية عن حالاتهم الصحية، بينما أُصيب ركاب القطار بإصابات طفيفة وفقا للمسئولين.

ولم يستطع ساراسيني تحديد سبب الحادث أو وجهة شاحنة الإطفاء في ذلك الوقت.

من جانبه، قال متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل إن الهيئة لا تزال تجمع المعلومات حول حادث قطار "برايت لاين" أمس السبت، ولم تُقرر بعد ما إذا كانت ستُجري تحقيقا رسميا في الحادث.

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