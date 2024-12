اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:50 صباحاً - اصطدم قطار ركاب فائق السرعة بشاحنة إطفاء أمس السبت في فلوريدا عند نقطة تقاطع خطوط سكك حديدية مع طريق للسيارات، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء وما لا يقل عن اثني عشر راكبا من ركاب القطار، وفقا لما ذكرته السلطات الأمريكية.

ووقع الحادث في وسط مدينة ديلراي بيتش المزدحمة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام.

At least 15 people were injured after a Brightline train collided with a Delray Beach Fire Rescue truck on Saturday morning, city officials said.



