عدد الأوراق النقدية المسموح به للإيداع في ماكينات البنك الأهلي - أخبار كلمتك

عدد الأوراق النقدية المسموح به للإيداع في ماكينات البنك الأهلي - أخبار كلمتك

مصرع وإصابة 23 شخصا في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

مصرع وإصابة 23 شخصا في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

أبرزهم عبد الباسط والفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

أبرزهم عبد الباسط والفشني، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

انطلاق التقييمات المبدئية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

انطلاق التقييمات المبدئية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

جمال علام: زملكاوي وأحب كل اللاعبين المصريين وهذه حقيقة تطفيش كيروش - أخبار كلمتك

جمال علام: زملكاوي وأحب كل اللاعبين المصريين وهذه حقيقة تطفيش كيروش - أخبار كلمتك

اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة أبراج: مصر ستصبح واحدة من أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

خبيرة أبراج: مصر ستصبح واحدة من أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

من قبلي لـ بحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.12.29 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.12.29 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

اصطدام قطار بشاحنة إطفاء في فلوريدا بأمريكا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:50 صباحاً - اصطدم قطار ركاب فائق السرعة بشاحنة إطفاء أمس السبت في فلوريدا عند نقطة تقاطع خطوط سكك حديدية مع طريق للسيارات، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الإطفاء وما لا يقل عن اثني عشر راكبا من ركاب القطار، وفقا لما ذكرته السلطات الأمريكية.

ووقع الحادث في وسط مدينة ديلراي بيتش المزدحمة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام.

— ABC News (@ABC)


وذكرت صحيفة "ذا صن سنتينل" أن قطار "برايت لاين" السريع توقف على القضبان، وتعرضت مقدمته لأضرار جسيمة على بعد مبنى واحد تقريبا من شاحنة الإطفاء، بينما تمزق سُلّم الشاحنة وتناثر على العشب على بعد عدة أمتار.

وأفاد مات ساراسيني من شرطة المرور في ديلراي بيتش بأن ثلاثة من رجال الإطفاء وعدد من ركاب قطار "برايت لاين" أُصيبوا في الحادث.

وأضاف أن رجال الإطفاء كانوا في وعيهم عند نقلهم إلى مستشفى محلي، ولم تتوفر معلومات فورية عن حالاتهم الصحية، بينما أُصيب ركاب القطار بإصابات طفيفة وفقا للمسئولين.

ولم يستطع ساراسيني تحديد سبب الحادث أو وجهة شاحنة الإطفاء في ذلك الوقت.

من جانبه، قال متحدث باسم المجلس الوطني لسلامة النقل إن الهيئة لا تزال تجمع المعلومات حول حادث قطار "برايت لاين" أمس السبت، ولم تُقرر بعد ما إذا كانت ستُجري تحقيقا رسميا في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق