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شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري - أخبار كلمتك

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شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري - أخبار كلمتك

شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:30 مساءً - أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم، عن ترقية عدد من الضباط في الجيش السوري، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا.

 

ترقية مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء

وشملت قائمة الترفيعات العسكرية التي منحتها الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ترقية وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء.

وسبق والقائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أن جميع الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

معلومات عن مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري

كلفت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، يوم 22 ديسمبر الجاري، مرهف أبوقصرة بحقيبة وزارة الدفاع ضمن خطة تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

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وحصل مرهف أبو قصرة (41 عامًا) على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق وبسبب مواقفه العدائية ضد نظام الأسد نزح مع عائلته من مسقط رأسه في مدينة حلفايا شمالي حماة إلى محافظة إدلب لينضم هناك إلى هيئة تحرير الشام حتى شغل فيها منصب القائد العام للجناح العسكري.

 

وكان وزير الدفاع السوري الجديد لعب دورًا بارزًا في تنظيم صفوف المقاتلين وإدارة المعدات العسكرية خلال عملية الزحف إلى دمشق، كما يعتبر من قيادات الصف الأول في عملية ردع العدوان التي أنهت حقبة حكم آل الأسد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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