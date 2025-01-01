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ترامب يبدأ العام الجديد بتحذير أخير لحماس - أخبار كلمتك

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ترامب يبدأ العام الجديد بتحذير أخير لحماس - أخبار كلمتك

ترامب يبدأ العام الجديد بتحذير أخير لحماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:15 صباحاً - جدد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تحذيره لحركة حماس بضرورة الإفراج عن المحتجزين في  قطاع غزة قبل موعد توليه منصبه رسميًّا في 20 يناير 2025، مشددًا على أن "العواقب ستكون وخيمة" إذا لم يتم الامتثال.

خلال مشاركته في حفل رأس السنة بمنتجعه "مار إيه لاغو" في فلوريدا، مساء أمس الثلاثاء، رد  ترامب  على سؤال من مراسل شبكة CNN حول مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة المحتجزين، قائلًا: "سنرى ما سيحدث. من الأفضل لهم أن يسمحوا للرهائن بالعودة قريبًا".

وأضاف: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط. المسؤولون عن هذه الفظائع ضد الإنسانية سيدفعون الثمن".

في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس طلبت هدنة لمدة أسبوع لإعداد قائمة الأسرى الأحياء المطلوبين من قبل إسرائيل.

وفقًا لمقترح حماس، سيتم تسليم القائمة في اليوم الرابع من الهدنة، لكن لن يتم إطلاق سراح أي محتجز خلال هذا الأسبوع.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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