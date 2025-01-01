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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية ثانية - أخبار كلمتك

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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية ثانية - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية ثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:50 صباحاً - أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، في بيان اليوم الأربعاء، عن إسقاط  طائرة أمريكية من طراز" إم كيو 9″ بصاروخ أرض-جو في أجواء مدينة مأرب.

جماعة الحوثي تسقط طائرة أمريكية 

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي:" الطائرة التي أسقطناها هي الثانية خلال 72 ساعة والـ14 منذ بدء معركة إسناد غزة".

وأضاف يحي أبو سريع:" مستمرون في مساندة الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

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خبير: إسرائيل تعمل على تشكيل تحالف جديد لاستهداف الحوثيين

ويوم السبت الماضي أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها، أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو 9" في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن.

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون في إسرائيل 

وقالت  جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها، أنها قصفت بصاروخ باليستي فرط صوتي قاعدة نفاتيم الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب.

ويوم الجمعة الماضية، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي واستهداف سفينة قرب سقطرى بمسيرات.

 

وقالت جماعة الحوثي في بيانها: إن الهجوم جاء في إطار ما وصفته بـدعم المقاومة الفلسطينية وتصعيد العمليات ضد العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، أنه لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من طراز "ثاد" في إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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