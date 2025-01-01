حشد في شبوة وباكريت يوجه رسالة لدولة الإمارات - أخبار كلمتك



علق الشيخ راجح سعيد باكريت عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضوره برفقة عدد من القيادات العسكرية والمدنية العرض العسكري لقوات دفاع شبوة اليوم

وقال باكريت في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏برفقة الأخ عبدالعزيز الجفري وأعضاء فريق التواصل وعدد من القيادات العسكرية والمدنية في محافظة شبوة، شهدنا اليوم العرض العسكري لقوات دفاع شبوة بمناسبة تدشين العام التدريبي 2025، وتخريج دفعة الشهيد العقيد أحمد محسن السليماني.



وتابع بالقول:

نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المستمر، وللمحافظ عوض بن الوزير على جهوده المخلصة، وكل التحية والتقدير لقوات دفاع شبوة، ونسأل الله دوام التوفيق والنجاح.