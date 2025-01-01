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حشد في شبوة وباكريت يوجه رسالة لدولة الإمارات - أخبار كلمتك

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حشد في شبوة وباكريت يوجه رسالة لدولة الإمارات - أخبار كلمتك

حشد في شبوة وباكريت يوجه رسالة لدولة الإمارات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:22 مساءً - كلمتك: خاص

 


علق الشيخ راجح سعيد باكريت عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضوره برفقة عدد من القيادات العسكرية والمدنية العرض العسكري لقوات دفاع شبوة اليوم

وقال باكريت في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏برفقة الأخ عبدالعزيز الجفري وأعضاء فريق التواصل وعدد من القيادات العسكرية والمدنية في محافظة شبوة، شهدنا اليوم العرض العسكري لقوات دفاع شبوة بمناسبة تدشين العام التدريبي 2025، وتخريج دفعة الشهيد العقيد أحمد محسن السليماني.


وتابع بالقول:
نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المستمر، وللمحافظ عوض بن الوزير على جهوده المخلصة، وكل التحية والتقدير لقوات دفاع شبوة، ونسأل الله دوام التوفيق والنجاح.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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