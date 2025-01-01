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إطلاق مرتبات الجميع  - أخبار كلمتك

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إطلاق مرتبات الجميع  - أخبار كلمتك

إطلاق مرتبات الجميع  - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:57 مساءً - كلمتك: خاص

 

أفادت مصادر عن صرف مرتبات شهري نوفمبر +وديسمبر2024م لجميع مكاتب السلطة المحلية بمحافظة تعز ابتداً من مساء يومنا هذا الاربعاء الموافق 2025/01/01  

وأكدت المصادر انه تم ضخ  المرتبات الى حسابات الموظفين عبر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي للمكاتب التالية كما يلي:
1-مكتب التربية والتعليم 
2- مكتب الصحة العامة والسكان
3 -مكتب الادارة المحلية  
4- مكتب الخدمة المدنية 
5-مكتب الزراعة والري  
6-مكتب التعليم الفني 
7-مكتب الشباب والرياضة 
8- مكتب التخطيط 
9- مكتب الاشغال العامة والطرق 
10- مكتب المالية 
11- مكتب الشئون القانونية 
12- مكتب الشئون الاجتماعية 
13- مكتب المغتربين 
14- مكتب السياحة 
15- مكتب التوجيه والارشاد  
16- مكتب النقل 
17- مكتب الثقافة 
18- مكتب الاعلام 
19- مكتب الصناعة والتجارة.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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