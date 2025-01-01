إطلاق مرتبات الجميع  - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عن صرف مرتبات شهري نوفمبر +وديسمبر2024م لجميع مكاتب السلطة المحلية بمحافظة تعز ابتداً من مساء يومنا هذا الاربعاء الموافق 2025/01/01
وأكدت المصادر انه تم ضخ المرتبات الى حسابات الموظفين عبر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي للمكاتب التالية كما يلي:
1-مكتب التربية والتعليم
2- مكتب الصحة العامة والسكان
3 -مكتب الادارة المحلية
4- مكتب الخدمة المدنية
5-مكتب الزراعة والري
6-مكتب التعليم الفني
7-مكتب الشباب والرياضة
8- مكتب التخطيط
9- مكتب الاشغال العامة والطرق
10- مكتب المالية
11- مكتب الشئون القانونية
12- مكتب الشئون الاجتماعية
13- مكتب المغتربين
14- مكتب السياحة
15- مكتب التوجيه والارشاد
16- مكتب النقل
17- مكتب الثقافة
18- مكتب الاعلام
19- مكتب الصناعة والتجارة.
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