الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مدبولي يرد على السؤال الأبرز للمصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:20 مساءً - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ التغييرات المطلوبة، وأن الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مشيرًا إلى أن الحكومة أنجزت العديد من المشاريع الهامة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

جاء ذلك بعد عقد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي عددا من اللقاءات مع المستثمرين والخبراء في مختلف التخصصات للإستماع إلى الرؤى والأفكار والمقترحات بشأن الأزمات التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل العمل الجاد على تنفيذ مشروعات قوانين تتعلق بتحسين النظام الضريبي وتسوية المنازعات، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تم وضعها بناء على اللقاءات المستمرة مع المستثمرين.

كما أشار إلى تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التي تناولت الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتسهيل مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الخطوات جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص والمستثمرين.

وأضاف مدبولي أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

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