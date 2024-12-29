شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري - أخبار كلمتك

شملت مرهف أبو قصرة، الشرع يمنح رتبا عسكرية جديدة لضباط بالجيش السوري - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن تصريحات «الجولاني» الأخيرة: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن تصريحات «الجولاني» الأخيرة: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بـ «طب كفر الشيخ» - أخبار كلمتك

توصيات المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بـ «طب كفر الشيخ» - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة - أخبار كلمتك

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للتقدم على وست هام 3-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للتقدم على وست هام 3-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك وست هام - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول في شباك وست هام - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الزمالك والاتحاد بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الزمالك والاتحاد بعد مرور 15 دقيقة - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن تأشيرات الحج (فيديو) - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن تأشيرات الحج (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الدولار بالبنك المركزي مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الدولار بالبنك المركزي مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إعفاء هذه الشخصيات من مناصبهم - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إعفاء هذه الشخصيات من مناصبهم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصطفى بكري عن تصريحات «الجولاني» الأخيرة: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى بكري عن تصريحات «الجولاني» الأخيرة: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن تصريحات «الجولاني» الأخيرة: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الإرهابي أبومحمد الجولاني "أحمد الشرع" كشف مبكرا عن ديكاتوريته عقب تصريحاته الأخيرة والتي تضمنت أن تبقى سوريا بلا دستور واحتكار جبهته للحكم.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، اليوم الأحد: "الجولاني يكشف عن ديكتاتوريته مبكرا في حديث تليفزيوني، تبقى سوريا بلا دستور، ولا حتى إعلان دستوري لمدة 3 سنوات، تظل سوريا في قبضة الجولاني 4 سنوات، وبعدها تجرى انتخابات رئاسية يكون فيها هو المرشح الوحيد والأوحد، غير مسموح لأي فصيل من شركائه أن يكون له دورا، لأنه يرى وياللعجب أن الانسجام يوجب احتكار جبهته للحكم 4 سنوات، أما الآخرون فعليهم أن يشربوا من الفرات".

وتساءل: "هل رأيتم الديمقراطية؟ هل أدركتم نعيمها؟ تمتعوا بحلاوتها، وانتظروا المزيد، الشعب السوري العظيم يستحق حكما ديمقراطيا رشيدا، وليس عصابة من القتلة الإرهابيين".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الوزن الزائد الأكثر تحصيلا، 3 حالات يدفع فيها المسافرون غرامات مالية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق