مصطفى بكري عن تصريحات «الجولاني» الأخيرة: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن الإرهابي أبومحمد الجولاني "أحمد الشرع" كشف مبكرا عن ديكاتوريته عقب تصريحاته الأخيرة والتي تضمنت أن تبقى سوريا بلا دستور واحتكار جبهته للحكم.

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، اليوم الأحد: "الجولاني يكشف عن ديكتاتوريته مبكرا في حديث تليفزيوني، تبقى سوريا بلا دستور، ولا حتى إعلان دستوري لمدة 3 سنوات، تظل سوريا في قبضة الجولاني 4 سنوات، وبعدها تجرى انتخابات رئاسية يكون فيها هو المرشح الوحيد والأوحد، غير مسموح لأي فصيل من شركائه أن يكون له دورا، لأنه يرى وياللعجب أن الانسجام يوجب احتكار جبهته للحكم 4 سنوات، أما الآخرون فعليهم أن يشربوا من الفرات".

وتساءل: "هل رأيتم الديمقراطية؟ هل أدركتم نعيمها؟ تمتعوا بحلاوتها، وانتظروا المزيد، الشعب السوري العظيم يستحق حكما ديمقراطيا رشيدا، وليس عصابة من القتلة الإرهابيين".