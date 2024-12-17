أول تعليق من الجيش الإيراني على تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

أول تعليق من الجيش الإيراني على تهديدات ترامب - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات بالقُرب من منطقة السيدة زينب - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - حديد الكومي 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:26 - حديد الكومي 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

غارات أمريكية تستهدف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية - أخبار كلمتك

غارات أمريكية تستهدف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بسداسية نظيفة في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بسداسية نظيفة في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنزاجي يحقق رقما تاريخيا بعد فوز إنتر ميلان على لاتسيو 0/6 - أخبار كلمتك

إنزاجي يحقق رقما تاريخيا بعد فوز إنتر ميلان على لاتسيو 0/6 - أخبار كلمتك

خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

خريطة بث تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

مع اقتراب موعد تحصيلها، مصير شهادة الـ 27% في البنوك - أخبار كلمتك

مع اقتراب موعد تحصيلها، مصير شهادة الـ 27% في البنوك - أخبار كلمتك

الحق قدم، إغلاق باب التقديم علي وظائف وزارة العمل بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

الحق قدم، إغلاق باب التقديم علي وظائف وزارة العمل بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية وكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة المصرية وكأس إيطاليا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إيران تغلق مجالها الجوي وسط البلاد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إيران تغلق مجالها الجوي وسط البلاد - أخبار كلمتك

إيران تغلق مجالها الجوي وسط البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:35 صباحاً - أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الإثنين، بأن القوات الجوية للجيش و"الحرس الثوري" أعلنا حظر الطيران في محافظتي قم وأصفهان وسط البلاد.

 

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية عن مصدر قوله إن "القوات الجوية للجيش الإيراني أعلنت إشعار وإعلان حظر الطيران في قم وأصفهان".

وأضاف المصدر أنه "تم إصدار إنذارين عاجلين في المجال الجوي للبلاد من قبل القوات الجوية للجيش الإيراني والقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني لمنع الطيران في محافظتي أصفهان وقم لمدة 10 ساعات".

مناطق عسكرية

من جانبه، قال المتحدث باسم الطيران المدني جعفر يازرلو لوكالة الأنباء الحكومية "إيرنا"، إن "المجال الجوي الإيراني مفتوح وليس لدينا حظر طيران"، مضيفًا أن "أجواء الدولة مفتوحة، وتسيير الرحلات الجوية يمضي دون أي مشاكل".

وتابع المتحدث باسم منظمة الطيران المدني: "لم يتم إصدار أي إشعارات طيران جديدة بهذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إصدار إشعارات نشاط الطيران في المناطق التي تستخدمها الإدارات العسكرية المختلفة بشكل شهري، وهو ما لا يتعارض مع أنشطة الطيران المدني، وفق تعبيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق