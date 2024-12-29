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بعد غارة الاحتلال.. مصطفى بكري: هل تجرؤ حكومة ميلشيا النصرة على الثأر لشهداء ريف دمشق؟ - أخبار كلمتك

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بعد غارة الاحتلال.. مصطفى بكري: هل تجرؤ حكومة ميلشيا النصرة على الثأر لشهداء ريف دمشق؟ - أخبار كلمتك

بعد غارة الاحتلال.. مصطفى بكري: هل تجرؤ حكومة ميلشيا النصرة على الثأر لشهداء ريف دمشق؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - تساءل الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، هل تجرؤ حكومة ميلشيا النصرة على إدانة الغارة الإسرائيلية على ريف دمشق واستشهاد عشرة مواطنين سوريين؟

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقا، اليوم الأحد: "بعد استشهاد عشرة مواطنين سوريين من جراء غارة إسرائيلية على ريف دمشق، هل تجرؤ حكومة ميلشيا النصرة على إدانة الغارة الإسرائيلية والثأر من القتلة؟".

وتابع عضو مجلس النواب: "أشك في ذلك، خاصة وأن الاتفاق المشترك هو الصمت أمام احتلال إسرائيل للأرض السوريهً حتى أصبحت على بعد 12 كم من دمشق، وأيضا تقديم الإحداثيات التي تتيح لإسرائيل تدمير الأسلحة ومواقعها، بالإضافة إلى حل الجيش السوري، الأيام تكشف الحقائق، وغدا سيدرك المغيبون أنهم أضاعوا سوريا بأيديهم".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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