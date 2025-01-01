وزير في الحكومة الشرعية يظهر في محمية ديكسم،بسقطرى ويتحدث عن هذا الأمر - أخبار كلمتك



تحدث وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن زيارته لجزيرة سقطرى



وقال الوزير الارياني الليلة في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:



تشرفت، اليوم، ومعي اخي محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رأفت الثقلي، بزيارة إلى محمية ديكسم، للإطلاع على المحمية التابعة لمديرية حديبو عاصمة الأرخبيل، التي تتميز بخصوصيتها البيئية كموقع سياحي فريد من نوعه

نقلت للقائمين على المحمية تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واخوانه أعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وحرصهم على النهوض بالجزيرة والقطاع السياحي، وأهمية تعزيز عوامل الجذب فيها باعتبارها مصنفة في قائمة التراث العالمي

وتابع بالقول:عبرت عن اعجابي بالمحمية ذات الطبيعة الساحرة والخلابة التي تفوق الخيال ويعجز الوصف عن الاحاطة بمميزاتها، واشرت إلى ان ما ينقله الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى النذر اليسير من الحقيقة الماثلة للعيان، وهذا احد اسرار انجذاب الزوار اليها من كل دول العالم ومحط اهتمامهم ودهشتهم

شددت على ضرورة مضاعفة الاهتمام بالمحمية والحفاظ على التنوع البيئي فيها وبالأخص الحفاظ على شجرة دم الأخوين التي تقف شامخة تحكي قصة جمال الطبيعة وتنوعها النادر وتجسد هوية الجزيرة في أبهى صورها باعتبارها نوع نادر لا يوجد في اي مكان في العالم، ووضع لوحات إرشادية باكثر من لغة تحمل تعليمات للسياح بكيفية التعامل مع هذا الكنز الثمين الذي لا يقدر بثمن



مؤكداً على حرص الحكومة على تعزيز سبل تشجيع الاستثمارات السياحية من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة الأمر الذي يتطلب تعاضد الجهود لتصبح سقطرى واجهة سياحية عالمية.



من جانبه استعرض محافظ سقطرى رافت الثقلي، الجهود التي تبذلها السلطة المحلية في الحفاظ على محمية ديكسم وبقية المحميات في الأرخبيل باعتبارها ثروة قومية للأجيال حاضرا ومستقبلا، منوهاً بالوعي الذي يتحلى به المرشدين السياحيين وكذا الزوار في هذا السياق

واختتم بالقول:رافقنا خلال الزيارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطبع والنشر محمد باشراحيل، ووكلاء الوزارة جعفر أبو بكر، وعبيد الحظا، وحسين السكاب، وعبدالرحمن النهاري، وعبدالباسط القاعدي، والمدير التنفيذي لصندوق الترويج السياحي انتصار الهدالي، والمدير التنفيذي لصندوق التراث وليد مهدي، ووكيل محافظة أرخبيل سقطرى صالح علي سعد