اصابة فتاة بقصف على منطقة العريش - أخبار كلمتك

أصيبت فتاة في السابعة عشرة من العمر بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على منطقة العريش في مديرية صبر الموادم جنوب تعز.



وقال مصدر محلي إن الفتاة "مالية عبدالله حمادي " أصيبت بشظايا قذيفة أثناء ما كانت ترعى الأغنام.



وأوضح أن القذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي ضمن قصف استهدف المنازل في قرية العريش.



واستهدفت المليشيا أيضا قرية الصياحي بالضباب غرب تعز بعدد من قذائف الهاون عبر الطيران المسير.



وتتعرض أحياء تعز بين الفينة والأخرى لهجمات بقذائف حوثية، فيما تشهد جبهات القتال محاولات تسلل للمليشيا يقول الجيش إنه ينجح في إحباطها.

