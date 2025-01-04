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اصابة فتاة بقصف على منطقة العريش - أخبار كلمتك

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اصابة فتاة بقصف على منطقة العريش - أخبار كلمتك

اصابة فتاة بقصف على منطقة العريش - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 11:42 صباحاً - كلمتك/

أصيبت فتاة في السابعة عشرة من العمر بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على منطقة العريش في مديرية صبر الموادم جنوب تعز.


وقال مصدر محلي إن الفتاة "مالية عبدالله حمادي " أصيبت بشظايا قذيفة أثناء ما كانت ترعى الأغنام.


وأوضح أن القذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي ضمن قصف استهدف المنازل في قرية العريش.


واستهدفت المليشيا أيضا قرية الصياحي بالضباب غرب تعز بعدد من قذائف الهاون عبر الطيران المسير.


وتتعرض أحياء تعز بين الفينة والأخرى لهجمات بقذائف حوثية، فيما تشهد جبهات القتال محاولات تسلل للمليشيا يقول الجيش إنه ينجح في إحباطها.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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