أمريكا تكشف طريق اسقاط الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

كشفت مجلة أمريكية، عن استراتيجية مكونة من ثلاث مراحل يمكن أن تؤدي إلى سقوط عصابة الحوثي في اليمن، مشددة على أن هذه المراحل تعتمد على تغييرات داخلية متراكمة.



وأوضحت مجلة ناشيونال إنترست، الأمريكية، في تقرير كتبه آري هيستين وناثانيال رابكين أن المرحلة الأولى تبدأ بتصاعد الغضب الشعبي نتيجة المظالم الاقتصادية والاجتماعية والدينية التي يعاني منها الشعب اليمني، مما يعزز الضغط على النظام من القاعدة الشعبية.



وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية، تتمثل في فقدان الدعم من النخب الرئيسية داخل عصابة الحوثي مما يؤدي إلى حدوث شقاق داخلي وانقسامات تضعف بنيته الداخلية.



أما المرحلة الثالثة فتتمثل في اندلاع صراعات داخلية على السلطة بين قيادات العصابة، مما يخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار تؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة.



وخلص التقرير إلى أهمية استمرار الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي على الحوثيين، مع حرمانهم من الشرعية الدولية وتحويل المساعدات الأجنبية لدعم الشعب اليمني مباشرة.



وشدد كاتبا التقرير على ضرورة التنسيق مع المعارضة كبديل أكثر فعالية من التفاوض مع نظام قمعي. مؤكدين أن هذه الاستراتيجية، إذا تم تنفيذها بفعالية، قد تؤدي إلى إنهاء سيطرة الحوثيين، مشيرين إلى أن الطغاة لا يدومون إلى الأبد، مستشهدين بتجربة نظام الأسد في سوريا.

