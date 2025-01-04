بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه بضرورة انتظام سداد مستحقات الشركات بقطاع البترول والغاز - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه بضرورة انتظام سداد مستحقات الشركات بقطاع البترول والغاز - أخبار كلمتك

برلماني: نجاح الدولة في مواجهة الشائعات جزء من مسيرة الإصلاح والتنمية - أخبار كلمتك

برلماني: نجاح الدولة في مواجهة الشائعات جزء من مسيرة الإصلاح والتنمية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض موقف تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة السويس الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض موقف تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة السويس الجديدة - أخبار كلمتك

وزير التعليم يوجه برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

وزير التعليم يوجه برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

تدشين صرف المرتبات واتخاذ هذا القرار بشان عدم امتلاك البطاقة الشخصية الذكية - أخبار كلمتك

تدشين صرف المرتبات واتخاذ هذا القرار بشان عدم امتلاك البطاقة الشخصية الذكية - أخبار كلمتك

إطلاق حملة عسكرية ضخمة في أبين - أخبار كلمتك

إطلاق حملة عسكرية ضخمة في أبين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أجواء عائلية».. كيف احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلادها؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «في أجواء عائلية».. كيف احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلادها؟ - أخبار كلمتك

طب قصر العينى تحصل على شهادتي الأيزو في إدارة البيئة والصحة المهنية - أخبار كلمتك

طب قصر العينى تحصل على شهادتي الأيزو في إدارة البيئة والصحة المهنية - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وزيادة الإنتاج المحلي - أخبار كلمتك

السيسي يتابع جهود تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وزيادة الإنتاج المحلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

أمريكا تكشف طريق اسقاط الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمريكا تكشف طريق اسقاط الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

أمريكا تكشف طريق اسقاط الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 11:42 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشفت مجلة أمريكية، عن استراتيجية مكونة من ثلاث مراحل يمكن أن تؤدي إلى سقوط عصابة الحوثي في اليمن، مشددة على أن هذه المراحل تعتمد على تغييرات داخلية متراكمة.


وأوضحت مجلة ناشيونال إنترست، الأمريكية، في تقرير كتبه آري هيستين وناثانيال رابكين أن المرحلة الأولى تبدأ بتصاعد الغضب الشعبي نتيجة المظالم الاقتصادية والاجتماعية والدينية التي يعاني منها الشعب اليمني، مما يعزز الضغط على النظام من القاعدة الشعبية.


وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية، تتمثل في فقدان الدعم من النخب الرئيسية داخل عصابة الحوثي مما يؤدي إلى حدوث شقاق داخلي وانقسامات تضعف بنيته الداخلية.


أما المرحلة الثالثة فتتمثل في اندلاع صراعات داخلية على السلطة بين قيادات العصابة، مما يخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار تؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة.


وخلص التقرير إلى أهمية استمرار الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي على الحوثيين، مع حرمانهم من الشرعية الدولية وتحويل المساعدات الأجنبية لدعم الشعب اليمني مباشرة.


وشدد كاتبا التقرير على ضرورة التنسيق مع المعارضة كبديل أكثر فعالية من التفاوض مع نظام قمعي. مؤكدين أن هذه الاستراتيجية، إذا تم تنفيذها بفعالية، قد تؤدي إلى إنهاء سيطرة الحوثيين، مشيرين إلى أن الطغاة لا يدومون إلى الأبد، مستشهدين بتجربة نظام الأسد في سوريا.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

انتشار حفلات الطلاق في اليمن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق