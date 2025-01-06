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مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب نابلس - أخبار كلمتك

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مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب نابلس - أخبار كلمتك

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب نابلس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:39 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن هناك مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرى في جنوب نابلس بالضفة الغربية.

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في نابلس

وبالأمس الأحد أصيب 4 فلسطينيين، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس، وفقا لما ذكرته وفا.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن  طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات برصاص الاحتلال، في البطن واليد، خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة، وجرى نقلها إلى المستشفى.

قوات الاحتلال تقتحم نابلس

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت  مدينة نابلس من عدة مداخل، إذ انتشرت في محيط البلدة القديمة، وفرضت طوقًا عسكريًّا في منطقة دوار الشهداء والمستشفى الوطني.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي عسكر القديم والجديد، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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