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للشهر الرابع على التوالي، انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر - أخبار كلمتك

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للشهر الرابع على التوالي، انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر - أخبار كلمتك

للشهر الرابع على التوالي، انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:34 مساءً -  أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال» اليوم الإثنين، انخفاض المؤشر في مصر للشهر الرابع على التوالي.

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 مؤشر مديري المشتريات في مصر

 

أبرز ما جاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات في مصر

وعن أبرز ما جاء في تقرير  مؤشر مديري المشتريات في مصر، اليوم الإثنين؛ وجاءت كالأتي:

  1. انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لـ 48.1 نقطة في ديسمبر 2024.
  2. التراجع للشهر الرابع على التوالي في ظل انخفاض الطلب من العملاء.
  3. تزايد الضغوط الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
  4. أسعار الإنتاج سجلت أقل مستوياتها منذ مايو الماضي.
  5. صعوبة تحقيق النمو في المبيعات.
  6. انخفاض إجمالي المخزون في الشركات لأول مرة في 6 أشهر.
  7. مخاوف بشأن تكاليف المشتريات دفعت الشركات للسحب من مخزوناتها.
  8. ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات.
  9. الشركات خفضت العمالة للشهر الثاني على التوالي بسبب زيادة سريعة في تكاليف الرواتب.
  10. تعافت ثقة الشركات من أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في نوفمبر
  11. عبرت الشركات عن أملها في تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية خلال 2025.
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 مؤشر مديري المشتريات في مصر

ما هو مؤشر مديري المشتريات؟

مؤشر مديري المشتريات: هو أحد المؤشرات الاقتصادية التي تقدم نظرة عامة؛ لكنها تتسم بالدقة، فيما يخص ظروف التشغيل والعمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من خلال تقارير واستطلاعات شهرية.

5 ركائز رئيسية يستند عليها مؤشر مديري المشتريات

تغطي الأسئلة الخاصة بالاستطلاعات كل من الإنتاج والتوظيف والطلبات الجديدة والأسعار والتكاليف؛ إذ يستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية؛ بنسب متفاوتة، وهم:

  1. بيئة العمل بنسبة 20%،
  2. مستوى المخزون بنسبة 10%
  3. الأوامر الجديدة بنسبة 30%
  4. تسليم الموارد بنسبة 15%
  5. مستوى الإنتاج بنسبة 25%
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 مؤشر مديري المشتريات في مصر

أهداف مؤشر مديري المشتريات

ويهدف مؤشر مديري المشتريات إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، إلى كل من:

  • صنّاع القرار في الشركات.
  • المحللون الماليون.
  • مديرو المشتريات.
  • الرؤساء التنفيذيين في الشركات.
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إس آند بي جلوبال

كيف يتم احتساب مؤشر مديري المشتريات؟

يرسل مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ثم يعدّ المؤشر وفقًا لتلك البيانات، ويقارن بين قراءة المؤشر لكل شهر.

مؤشرات قراءات المؤشر

وتشير مؤشرات قراءة المؤشر إلى 3 نتائج؛ وهم: 

  1. قراءة المؤشر عند 50 نقطة تشير إلى عدم حدوث تغيرات في ظروف قطاع الإنتاج.
  2. قراءة المؤشر الأعلى من 50 نقطة؛ تشير إلى نمو في القطاع الخاص.
  3. قراءة المؤشر الأقل من 50 نقطة، تشير إلى التراجع والانكماش في ذلك القطاع.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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