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الرجاء المغربي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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الرجاء المغربي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرجاء المغربي في مهمة صعبة أمام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:55 صباحاً -  يستضيف الرجاء الرياضي اليوم السبت، نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

‎تقام المباراة بين بطل المغرب والفريق الجنوب أفريقي على أرضية ملعب العربي الزاولي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

 

الفرصة الأخيرة للرجاء

 ويطمح فريق الرجاء الرياضي إلى تحقيق  الفوز أمام ماميلودي صن داونز، لتقوية حظوظه للمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا. حيث يدخل المباراة ولا بديل عن الفوز بعدما جمع نقطة واحدة فقط في أول 3 جولات.

 

ويحتل الرجاء المركز الأخير بالمجموعة الثانية مندوري أبطال إفريقيا. برصيد نقطة واحدة، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي نقطتين مناصفة مع مانييما الكونغولي، فيما الجيش الملكي يحتل صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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