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مصر تدين حادث الدهس في مدينة «نيو أورليانز» بالولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

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مصر تدين حادث الدهس في مدينة «نيو أورليانز» بالولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

مصر تدين حادث الدهس في مدينة «نيو أورليانز» بالولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 06:46 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها لحادث الدهس المأساوي الذي وقع صباح اليوم الأول من يناير 2025 في مدينة «نيو أورليانز» بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، على تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية.

وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية: «تجدد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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