أسبوعين راحة.. موعد إجازة نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 11:51 صباحاً - إجازة نصف العام الدراسي 2025.. تزامنًا مع اقتراب موسم الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

وفقًا للمواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير الجاري، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي 2025 حتى أسبوعين.

موعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 2025

ومن المقرر أن تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 6 فبراير، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل 2025.

حقيقة مد إجازة نصف العام الدراسي 2025

والجدير بالذكر، أنه تم تداول العديد من الأنباء بشأن مد فترة إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية لتكون 3 أسابيع بدلًا من أسبوعين، ليتم تأجيل موعد البدء بالفصل الدراسي الثاني.

مد إجازة نصف العام الدراسي 2025

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الأنباء المتداولة بشأن مد إجازة نصف العام الدراسي 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدة أنه لا صحة للأنباء المتداولة ولا يوجد أي تغيير في المواعيد.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.