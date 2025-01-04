مديريات التعليم: عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على فترتين «صباحا ومساء» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 11:51 صباحاً - امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. وجهت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، عدة تعليمات هامة وعاجلة بشأن نظام عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول.

عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أكدت المديريات التعليمية بكافة المحافظات، أنه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للترم الأول على فترتين من اليوم «فترة صباحية - فترة مسائية».

الالتزام بمواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ووجهت المديريات، بضرورة التأكيد على الطلاب بالالتزام بمواعيد عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المعلنة والمحددة في كافة المحافظات، والتي تبدأ من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير.

عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على فترتين

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه سيتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في تمام الساعة الثامنة صباحًا، على أن تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة المسائية التي تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، على أن يتم تخصيص نصف ساعة فاصل زمني بين الصفين.

الحضور للمدرسة قبل الامتحان بربع ساعة

وشددت مديريات التربية والتعليم، على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة الحضور إلى المدرسة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 بمدة لا تقل عن ربع ساعة، للانتهاء من كافة الإجراءات المتبعة في الامتحانات.

عدم اصطحاب الأجهزة الإلكترونية

ونبهت المديريات التعليمية على الطلاب، بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل المدرسة أو أي أجهزة إلكترونية أو ساعات سمارت أو سماعات، لعدم تعرض الطالب لإلغاء الامتحان وتحرير محضر غش ضده.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.