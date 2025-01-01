الرياضة - 06:46 - هل يدفع المصريون بالخارج ضريبة على هواتفهم المحمولة؟.. رئيس الوزراء يحسم الجدل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 06:46 مساءً - حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل الدائر حول قرار فرض ضريبة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

هل يدفع المصريون بالخارج ضريبة على هواتفهم المحمولة؟

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد ظهر اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: إن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة أعدادها كبيرة جداً، وهذا ليس في مصر فقط ولكن في بلدان أخرى، وهذه البُلدان تلجأ لفرض إجراءات من شأنها ضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.

حقيقة فرض ضريبة على هواتف المصريين المقيمين بالخارج

وأكد مدبولي، أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن هذا القرار يستهدف من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ونحن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.

ويمكن للراغبين في التحقق من رسوم الهواتف الخاصة بهم، تنزيل تطبيق تليفوني من هنا.