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بعد رفضه، تقرير إسباني يكشف قيمة عرض ريال مدريد لضم أرنولد من ليفربول - أخبار كلمتك

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بعد رفضه، تقرير إسباني يكشف قيمة عرض ريال مدريد لضم أرنولد من ليفربول - أخبار كلمتك

بعد رفضه، تقرير إسباني يكشف قيمة عرض ريال مدريد لضم أرنولد من ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:40 مساءً - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن قيمة العرض المقدم من ريال مدريد لضم الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد من نادي ليفربول.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، تفيد بمحاولة ريال مدريد التعاقد مع أرنولد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل مع ناديه لاتفاق بشأن التجديد.

عرض ريال مدريد المرفوض من ليفربول لضم أرنولد 

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد قدم عرضا لليفربول، لشراء الأشهر الستة الأخيرة في عقد أرنولد، مقابل 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول رد على ريال مدريد، بأن أرنولد ليس للبيع.

ويتمسك ليفربول بمحاولاته لإقناع أرنولد بالتوقيع على عقد جديد، حتى لو كان في ذلك مخاطرة تتيح للاعب الرحيل مجانا في صيف 2025.

أما ريال مدريد فيتمسك أيضا برغبته في ضم أرنولد، وإن كان ذلك مستحيلا في يناير، سيتم في الصيف دون مقابل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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