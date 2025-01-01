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الرياضة - 06:46 - «إنستاباي» تعلن عودة الخدمة بعد عطل أصاب التطبيق بسبب البنوك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:46 - «إنستاباي» تعلن عودة الخدمة بعد عطل أصاب التطبيق بسبب البنوك - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:46 - «إنستاباي» تعلن عودة الخدمة بعد عطل أصاب التطبيق بسبب البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 06:46 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية لشبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي»، مساء الأربعاء، عن عودة الخدمة بصورة طبيعية.

وأضاف بيان «إنستاباي»، أن الخدمات قد تتأثر بسبب تحديثات تجريها بعض البنوك.

واشتكى العديد من عملاء تطبيق إنستاباي من وجود مشكلة في إتمام الخدمات، والعمليات على التطبيق، منذ ساعات غير أن التدخل الفوري من الإدارة المعنية على أمر التطبيق، أنهت المشكلة وانتظم العمل مرة أخرى.

وتقدم شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك، قائمة الخدمات المصرفية، المتاح تقديمها من خلال البنوك، لعملائها عبر استخدام شبكة المدفوعات اللحظية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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