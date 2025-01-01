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تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري - أخبار كلمتك

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تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:20 مساءً - الدوري المصري، انتهت مواجهة مودرن سبورت والإسماعيلي، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من الإسماعيلي من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وشهدت الدقيقة الثامنة أول فرصة لنادي مودرن سبورت بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت على رأس فيجيري شون الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 11، رد الإسماعيلي بأخطر فرص المباراة بعد انفراد تام من نارد فرج مهاجم الإسماعيلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها جنش ببراعة.

وفي الدقيقة 38، أطلق سكالا لاعب مودرن تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيرا، حيث كاد الإسماعيلي يخطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة إلا أن لاعبيه أهدروا انفرادا تاما بعد التباطؤ في التسديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد عمار، محمد نصر، محمد بيومي.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عماد حمدي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من أحمد عادل، على الملواني، هشام محمد،محمد عبد السميع، عبد الله محمد، محمد خطاري،عمر القط،عبد الله السعيد، محمد زيدان.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع

هجوم: فيجيري، اينوك سكالا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم أجاسا.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

بينما رفع مودرن سبورت رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأخير، بعدما خاض 7 مباريات، حيث تعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، ولم يتذوق مودرن سبورت طعم الانتصارات حتى الآن في البطولة، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين، واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

وتختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة غزل المحلة ضد البنك الأهلي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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