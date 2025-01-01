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مشاهير العرب - هاجر الأبياري تكشف عن تعرضها لسرقة عمل فني «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هاجر الأبياري تكشف عن تعرضها لسرقة عمل فني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هاجر الأبياري تكشف عن تعرضها لسرقة عمل فني «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 06:51 مساءً - كشفت السيناريست هاجر الأبياري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تعرضها لسرقة إحدى الأعمال الفنية الخاصة بها من قبل فنان، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه قدمه في عمل خاص به دون الرجوع إليها.

وكتبت هاجر الأبياري، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» تفاصيل تعرضها لسرقة عمل فني، قائلة: «أنا من فترة مش طويلة اتفرجت على فيلم كوميدي لذيذ جداً، ولقيت فيه خط كامل متاخد من فكرة كنت باعتاها للفنان اللي قام ببطولة الفيلم اللذيذ ده و ساعتها كبرت دماغي وسكت خالص».

وأضافت هاجر الأبياري: «قلت مش مهم مدام هو قبل على نفسه ربنا يسامحه و لكن النهاردة بقى لقيت باقي الفكرة عاملها في عمل فني تاني بكل بجاحة و هو كان قايلي نصاً إنها فكرة فانتازي أوي و تخوف، طيب لما هو كده بتعملها ليه!! و لو افترضنا أن الفكرة جاتلك من مؤلف أخر».

كما تابعت: «مش انت اللي اقترحتها بعد ما انا بعتهالك، ليه مقولتش للمؤلف ده إنها بالفعل جتلك قبل كده!!! بصراحة موقفك غريب و انا محبتش اكلمك عشان عارفة أن ردودك مش هتفيد و الموضوع مالوش حل، بس السؤال بقي هنفضل كده لحد امتي».

دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته هاجر الأبياري

وجه الفنان دياب رسالة تهنئة لزوجته المؤلفة هاجر الإبياري، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر دياب عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له برفقتها من مناسبات مختلفة وعلق عليها قائلا: «كل سنة وأنت أطيب وأجمل وأجدع وأحلى حاجة حصلت في حياتي كل سنة وانتي جنبي ومسنودين ببعض».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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