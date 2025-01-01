كيف أثرت أحداث المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال 2024؟ خبيرة تجيب - أخبار كلمتك

كيف أثرت أحداث المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال 2024؟ خبيرة تجيب - أخبار كلمتك

انتصار جديد للقوات الجنوبية ضد هؤلاء - أخبار كلمتك

انتصار جديد للقوات الجنوبية ضد هؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - عاجل| وزارة الأوقاف تعلن تغيير خطبة الجمعة الموحدة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:26 - عاجل| وزارة الأوقاف تعلن تغيير خطبة الجمعة الموحدة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: إعادة التسعيرة الجبرية ضرورة للسيطرة على الأسعار - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: إعادة التسعيرة الجبرية ضرورة للسيطرة على الأسعار - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري - أخبار كلمتك

الدوري المصري، فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك أمام غزل المحلة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، فيصل وياو أنور يقودان هجوم البنك أمام غزل المحلة - أخبار كلمتك

قطر تعلن موعد بطولة كأس العرب 2025 - أخبار كلمتك

قطر تعلن موعد بطولة كأس العرب 2025 - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل إلي الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل إلي الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا (فيديو) - أخبار كلمتك

أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

قرار عاجل من الأوقاف بشأن تغيير آلية اختيار موضوع خطبة الجمعة - أخبار كلمتك

قرار عاجل من الأوقاف بشأن تغيير آلية اختيار موضوع خطبة الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

توضيح مهم من الكهرباء بشأن نبضات العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توضيح مهم من الكهرباء بشأن نبضات العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

توضيح مهم من الكهرباء بشأن نبضات العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:00 مساءً - أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن عدد النبضات واختلافها بالعدادات مسبقة الدفع لا يؤثر على الاستهلاك الفعلي للتيار، مشيرة إلى أن الكيلو وات ساعة يتم حسابه بعدد إضائه اللمبه 1000 مرة أو على حسب العدد بكل عداد ومع تطور التكنولوجيا يتم زيادة الرقم الخاص بالنبضات.

 

أسباب استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التوسع في تركيب العدادات الحديثة واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع تهدف في المقام الأول لمصلحة المواطن، خاصة أنها سهلة في عمليات شحن الرصيد، ويمكن للمواطن مراجعة الاستهلاك بشكل يومي ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالعداد من خلال صفحات العداد.

مميزات العدادات مسبقة الدفع 

وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مميزات العدادات مسبقة الدفع وهي كالتالي:
١-  سهولة وضع رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.

٢-  الإنذار عند انخفاض الرصيد (رصيد الطوارئ).

٣ -  الحماية من التلاعب.

٤-  تبادل البيانات بين العداد وشركة الكهرباء.

٥-  تحصيل جميع الفواتير مقدمًا.

٦- عدم الاحتياج لقارئ العداد والمحصل.

٧- عدم قطع التيار في حالة نفاد الرصيد وذلك خلال أيام العطلات والساعات الصديقة (وهي من الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، انعقاد النسخة الخامسة لمنتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق