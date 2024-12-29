توصيات المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بـ «طب كفر الشيخ» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - أعلن الدكتور محمد سلامة، أستاذ القلب ومقرر عام المؤتمر العلمي الرابع لقسم القلب بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، عن أهم توصيات المؤتمر السنوي الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور رضا بيومي، رئيس قسم القلب ورئيس المؤتمر، والدكتور وائل حسيب، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد سلامة، مقرر المؤتمر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من أساتذة القلب من مختلف الجامعات المصرية.

من جانبه أشار الدكتور محمد سلامة أن المؤتمر حظي بمشاركة واسعة وشهد مناقشة العديد من الأبحاث العلمية وورش العمل المهمة، التي تم عقدها بالمستشفى الجامعي.

وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهادفة لتحسين الرعاية الصحية في مجال أمراض القلب على النحو التالي:

1- التشديد على أهمية منع التدخين كعامل أساسي لتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

2 - تعزيز التوعية المجتمعية حول أهمية ممارسة الرياضة المنتظمة ودورها في الوقاية من أمراض القلب.

3- التأكيد على تطبيق المبادئ التوجيهية السريرية الحديثة في علاج أمراض القلب، بما في ذلك احتشاء عضلة القلب ومضاعفاته الميكانيكية.

4 - تبني بروتوكولات علاجية متطورة معتمدة دولياً لتحسين نتائج العلاج.

5- إقامة ورش عمل تدريبية دورية للأطباء حول أحدث التقنيات في قسطرة القلب وكهربائية القلب.

6 - تعزيز البرامج التدريبية التخصصية لرفع كفاءة الأطباء في التعامل مع الحالات الحرجة.

7- دعم إجراء أبحاث علمية موسعة حول أمراض القلب المزمنة والتحديات العلاجية المرتبطة بها.

8 - تشجيع التعاون بين الجامعات المصرية والدولية في مجال أبحاث أمراض القلب.

9 - تحسين تجهيزات المستشفيات الجامعية بأحدث التقنيات الطبية المتعلقة بأمراض القلب.

10 - زيادة التنسيق بين الأقسام الطبية المختلفة لتقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة للمرضى.

11 - تنظيم حملات توعوية تسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب.

12- تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة الوقاية الصحية.

وأكد الدكتور محمد سلامة أن هذه التوصيات تمثل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الطبية المقدمة في مجال أمراض القلب، وتسعى إلى رفع كفاءة الأطباء ودعم البحث العلمي بما ينعكس إيجابياً على صحة المجتمع.